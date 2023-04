Championnats d'Europe de gymnastique : les Françaises sixièmes à moins de 500 jours des JO de Paris 2024

L'équipe de France féminine a pris la sixième place des Championnats d'Europe de gymnastique artistique, mercredi à Antalya (Turquie), où Coline Devillard a terminé en tête des qualifications au saut. Sans Mélanie De Jesus Dos Santos, laissée au repos après une opération à un genou en fin d'année, Marine Boyer, Coline Devillard, Morgane Osyssek, Dejanna Laroui et Silane Mielle ont obtenu un total de 155,296 points.

En l'absence de la Russie, toujours exclue en raison de la guerre en Ukraine, la meilleure nation a été la Grande-Bretagne avec 164,428 points devant l'Italie (161,629 pts) et les Pays-Bas (158,896 pts). Les Françaises, qui pouvaient espérer un podium, ont notamment été pénalisées par une rotation délicate à la poutre, marquée par des chutes pour Marine Boyer, pourtant spécialiste de cet agrès, et Silane Mielle.

Assurées d'être aux Mondiaux

Elles ont mieux terminé la journée avec leur passage au saut de cheval, où Coline Devillard s'est illustrée avec la meilleure notes des qualifications (13,866 pts). Cette dernière, médaillée de bronze mondiale à l'automne dernier, visera donc un podium lors de la finale de cet agrès, prévue samedi. Elle tentera de récupérer son titre remporté en 2017.

Marine Boyer, qui participe à ses huitièmes Championnats d'Europe, et Morgane Osyssek participeront elles à la finale du concours général vendredi. "On a fait quelques erreurs, mais je retiens le positif. On est sixièmes européennes aujourd'hui et je pense qu'on ne peut que faire mieux", a réagi Coline Devillard. "Pour le saut, j'étais vraiment bien physiquement et dans la tête. J'avais tout ce qu'il fallait donc je ne vais pas dire que c'était facile, mais ça s'est bien passé. Rendez-vous en finale." Les Françaises avaient déjà assuré leur place par équipes pour les prochains Mondiaux, compétition qui sera elle-même qualificative pour les Jeux olympiques de Paris dans moins de 500 jours.