La gymnaste française Mélanie De Jesus Dos Santos, déjà sacrée championne d'Europe du concours général il y a deux jours, a conservé le titre au sol, dimanche à Szczecin, en Pologne.

Six récompenses pour l'équipe de France. À 19 ans, De Jesus Dos Santos devient ainsi la première gymnaste française triple championne d'Europe. L'équipe de France termine la compétition polonaise avec six récompenses, dont trois pour "DJDS", également médaillée d'argent à la poutre un peu plus tôt.