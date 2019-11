Coupe Davis : "comme un devoir et un vrai plaisir" pour Pierre-Hugues Herbert

RÉACTION

Tout juste vainqueur du masters de double à Londres en compagnie de Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert a pris la direction de Madrid pour y disputer la Coupe Davis, qui se dispute désormais sur une semaine, et dans un même pays. Comme d'autres joueurs et observateurs, "PHH" porte un regard sévère sur ce nouveau format.

"Cette nouvelle coupe Davis - ou cette Coupe du monde de tennis -, c'est une autre compétition" par rapport à l'ancienne Coupe Davis, tonne le joueur. "Être ici et être sélectionné pour représenter la France, jouer avec ses coéquipiers et tout donner pour son pays, c'est quelque chose pour lequel je n'ai jamais hésité. C'est comme un devoir et un vrai plaisir de pouvoir être là avec les copains pour défendre les couleurs de la France." Après le Japon ce mardi, les Bleus affronteront la Serbie de Novak Djokovic, jeudi.