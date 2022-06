Zidane au PSG ? Les Marseillais dépités, les Parisiens célèbrent

Coup de tonnerre à Marseille. Ce vendredi, la presse annonce des négociations entre Zinédine Zidane et le Paris Saint-Germain. Il se murmure que l'ex-footballeur originaire de la cité de La Castellane, dans les quartiers nord de Marseille, pourrait rejoindre le club au poste d'entraîneur. Une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit : chez les Parisiens, on se réjouit, mais chez les Marseillais, la déception est profonde.

"C'est une trahison"

"C'est une trahison", déplore un habitant de la cité phocéenne. "Ce n'est qu'une question de monnaie, il n'y a pas de sentiments." Ici, on invoque le respect : "Ça me rend énormément triste. Quand on est un enfant de Marseille, on doit le respecter. Tout le monde pense la même chose." Un autre fait toutefois preuve de plus d'indulgence. "Il y a des Marseillais qui sont partis au Real, à Lyon, à Paris... Les gens bougent ! On va pas toujours rester à la même place et on va là où ça paie bien aussi."

A Paris, les pro-PSG ont le sourire. "Je suis super content, tu te dis 'Wow ça va être une super nouvelle'", se réjouit un supporter au micro d'Europe 1. "Il est proche de Mbappé, qu'il voulait faire venir à Madrid. Cela serait doublement bénéfique." Un autre souligne ses exploits en Liga. "Il ne peut faire que du bien au PSG, il a remporté trois Coupes avec le Real donc s'il arrive à en gagner une avec le PSG, ça serait super."