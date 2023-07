«C'est un rêve» : après son exploit aux Jeux européens, le jeune pongiste Félix Lebrun pense aux JO de Paris 2024

Un champion français est en train d'éclore, si ce n'est déjà fait. Le pongiste Félix Lebrun, espoir du sport en France, a remporté les Jeux européens à seulement 16 ans. À l'issue d'une finale très disputée face au Portugais Marcos Freitas, Félix Lebrun a décroché son premier titre majeur sur la scène européenne. Une performance à laquelle le jeune homme a réagi dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1) : "Je suis monté en puissance sur chaque match. Je me sentais de mieux en mieux au fil de la compétition. Ça s'est abouti par une victoire exceptionnelle en finale sur un match très serré contre un joueur qui avait fait un tournoi assez exceptionnel. Je suis vraiment très heureux", s'est réjoui le jeune médaillé d'or.

Une progression en continu

Félix Lebrun ne cesse de progresser. En quelques mois, le Français a fait un bond de 300 places au classement mondial, le plaçant désormais à la 17e position. Une précocité bienvenue pour le Français qui estime encore avoir "du temps pour progresser" davantage. Encore inconnu des meilleurs joueurs de tennis de table il y a un an, il est désormais redouté par beaucoup d'adversaires. "Il y a un statut qui change", reconnaît Félix Lebrun.

Son style de jeu, avec une prise porte-plume, fait déjouer ses adversaires. "Ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer des joueurs qui ont cette prise et ça crée des balles un peu différentes. Je pense qu'au début, c'est difficile de s'y adapter", explique celui qui s'entraîne sept heures par jour. Un rythme soutenu qui n'empêche pas le jeune sportif de 16 ans de suivre ses études à distance.

Un frère ainé au potentiel fort

Mais Félix Lebrun n'est pas le seul espoir du tennis de table français. Le pongiste a un frère ainé présentant un potentiel tout aussi important. D'ailleurs, les Bleus ne sont pas passés loin d'une finale entre frères. L'aînée Alexis Lebrun (19 ans) a perdu en demi-finale, mais s'est consolé avec le bronze. Lors du tournoi par équipes, la fratrie a même permis aux Bleus de terminer 3e. "On s'entraîne beaucoup ensemble, donc on essaie de se donner beaucoup de conseils pour que chacun progresse le plus vite possible et de se retrouver sur un podium européen comme ça avec mon frère. C'est sûr que c'est très rare et que ça fait énormément plaisir. Et ça donne aussi envie d'aller encore plus haut", déclare Félix Lebrun dans Europe 1 Sport.

Les deux champions ont désormais les yeux rivés sur les Jeux olympiques de Paris 2024. "C'est un rêve. C'est ce que je regardais quand j'étais petit. C'est la plus grande compétition pour un sportif. Donc forcément, on y pense", explique Félix Lebrun. Une affaire de famille à suivre...