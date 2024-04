Cérémonie des JO-2024 : la Seine, «plan principal» et «très probable» pour Tony Estanguet

"Aujourd'hui le plan vraiment principal et très probable, c'est d'organiser cette cérémonie sur la Seine" pour les JO de Paris, a déclaré sur RFI Tony Estanguet, interrogé depuis Olympie en Grèce quelques heures avant la cérémonie d'allumage traditionnelle de la flamme olympique. "Le président de la République a été très clair [lundi], l'objectif principal est de réussir une très belle cérémonie d'ouverture absolument inédite, première fois qu'elle se tiendrait hors d'un stade, dans le centre de Paris sur la Seine", a-t-il dit.

Lundi matin, le président de la République a tenté de rassurer sur la tenue de cette cérémonie, tout en esquissant pour la première fois des "plans B et C" en cas de menace terroriste. Il avait déjà assuré que des scénarios alternatifs étaient envisagés. Pour la première fois, il a commencé à les détailler, citant notamment le Stade de France, qui était jusqu'à présent exclu par les autorités.

"S'adapter au contexte"

Pour le patron du Cojo, "toutes les énergies et les moyens sont mis en œuvre pour réussir cette très belle cérémonie". "En parallèle de cela, on regarde tous les plans de contingence pour s'adapter au contexte, car c'est notre responsabilité", a-t-il ajouté. "En fonction de l'état et de la situation dans laquelle on sera, on adaptera le projet".

L'hypothèse du Stade de France, qui reçoit aussi des épreuves olympiques de rugby avant l'ouverture des JO, serait une cérémonie uniquement protocolaire, sans la dimension artistique, pour prononcer officiellement l'ouverture des JO, selon des sources proches du dossier.

Le patron du Cojo s'est par ailleurs réjoui de l'allumage attendu, mardi matin, de la flamme olympique: "C'est un moment très important, c'est le début de cette aventure". La nageuse Laure Manaudou, qui succédera en Grèce au tout premier relayeur, le rameur d'aviron grec Stefanos Ntouskos, sera la première relayeuse française des JO de Paris. La flamme arrivera en France le 8 mai à Marseille.