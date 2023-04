«Ce sont des guerrières» : les amateurs du Paris-Roubaix admiratifs face à l'effort des coureuses

Et c'est parti ! Les femmes ont inauguré ce samedi l'édition 2023 du Paris-Roubaix Cyclisme. Comme chaque année, les fans de la course mythique sont au rendez-vous le long du parcours. Sur le bord des pavés, des centaines de passionnés italiens, britanniques et belges, comme Georges et Simon.

Ça reste la plus belle course du monde

Mégaphone dans les mains, un drapeau noir, jaune et rouge sur le dos, les deux hommes donnent de la voix pour "encourager les femmes et on encouragera les hommes", assure Georges.

"Ce sont des guerriers et des guerrières. Ils et elles ont tout notre respect pour cette course. Mais ça reste la plus belle course du monde. À côté, le Tour de France, c'est rien parce que Paris-Roubaix, ça se passe sur les pavés tous les ans, et c'est monumental", poursuit Simon.

"Ici, les pavés ne sont pas droits"

Au carrefour de l'arbre, commencent deux kilomètres de pavés, en montée. Le vent vient compliquer la tâche pour les coureuses, qui n'abandonnent pas pour autant. "Ici, les pavés ne sont pas droits, ils sont montés les uns sur les autres. C'est super dur. Et puis c'est long surtout deux kilomètres. D'autant que ça arrive à la fin de la course donc, les jambes sont déjà mortes", explique Clément, un autre fan de la course.

Et au bout de la montée, la ligne d'arrivée, franchie cette année par Alison Jackson, une Canadienne qui remporte ainsi la 3e édition de l'enfer du Nord féminin. Et pour les amateurs de cyclisme, le Roubaix-Paris masculin se déroulera ce dimanche.