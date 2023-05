«Ça me va plus que bien» : Remco Evenepoel perd le maillot rose mais retrouve celui arc-en-ciel sur le Giro

Remco Evenepoel s'est dit content de pouvoir endosser à nouveau le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur le Tour d'Italie après avoir cédé le rose de leader du Giro mardi à l'issue de la quatrième étape. "Je ne suis pas triste de ne plus porter le maillot rose. Mercredi, je vais porter le maillot arc-en-ciel et ça me va plus que bien", a commenté le Belge champion du monde en titre, qui figure désormais à la deuxième place au général, à 28 secondes du Norvégien Andreas Leknessund.

"Je suis seulement à vingt/trente secondes au classement, donc tout va bien. Aujourd'hui, l'étape a été difficile, très nerveuse et à haute vitesse, surtout dans la première partie. Mais l'équipe a fait un travail solide et j'étais à l'aise pendant toute l'étape", a ajouté le Flamand de 23 ans. Ces derniers jours, Evenepoel, en rose depuis le prologue du premier jour, avait répété à plusieurs reprises qu'il comptait lâcher le maillot de leader lors de cette quatrième étape propice aux échappées pour ne pas avoir à contrôler la course avec son équipe Soudal-Quick Step. Mais il compte évidemment le récupérer plus tard dans l'épreuve et remporter son premier Giro le dimanche 28 mai à Rome.

Pinot conserve son maillot bleu

Un autre porteur de maillot distinctif, le Français Thibaut Pinot, a lui réussi à conserver sa tunique bleue de meilleur grimpeur après être passé en tête de la première grosse difficulté du jour entre Venosa et Lago Laceno. "Les circonstances de course ont permis que je grappille les points dans la première côte répertoriée. Tant que ça ne me coûte pas trop d'efforts, je continue", a-t-il souligné.

Le grimpeur de Groupama-FDJ dit ne pas faire du maillot bleu un objectif et vise plutôt une victoire d'étape et un Top 5 au classement général. Il est remonté mardi à la 20e place, à 2:33 du leader, après une "très belle étape" remportée par son compatriote Aurélien Paret-Peintre. "Ca roulait très vite, il fallait être bien aujourd'hui. Pour que l'échappée parte, ça a mis presque deux heures. La dernière ascension a été montée à un bon rythme et dans le groupe des favoris on retrouve ceux qui vont jouer le général, une bonne quinzaine" de coureurs, dont il compte bien faire partie.