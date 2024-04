Brésil/Foot féminin : démission de l'entraîneur Kleiton Lima, accusé de harcèlement

"Pour préserver sa famille, son intégrité et le club de Santos en lui-même, Kleiton Lima a présenté sa démission", a expliqué la formation de l'Etat de Sao Paulo (sud-est) dans un communiqué. "Depuis son recrutement, il a été la cible de critiques et même de menaces de mort ces derniers jours, en raison d'accusations datant de l'an dernier", a précisé le club où a brillé le "Roi" Pelé.

Kleiton Lima, 49 ans, avait quitté Santos en septembre dernier, quand la direction du club avait reçu 19 lettres anonymes de joueuses l'accusant de "harcèlement moral et sexuel". L'entraîneur, qui clame son innocence, avait retrouvé son poste début avril, le club affirmant que ces accusations n'avaient pas été prouvées.

Une vague de protestation de joueuses de plusieurs équipes du pays

Son retour a provoqué une vague de protestation de joueuses de plusieurs équipes le week-end dernier, à l'occasion de la cinquième journée du championnat brésilien. Plusieurs d'entre elles ont montré lors du protocole d'avant-match le numéro 19 sur leur maillot, une allusion aux nombres de lettres anonymes accusant l'entraîneur de Santos. D'autres ont placé leur main contre leur bouche en signe de protestation.

Kleiton Lima a entraîné Santos à trois reprises (1999-2010, 2022-2023, retour en 2024) et y a notamment remporté deux championnats nationaux (2007 et 2009) et deux Copa Libertadores (2009 et 2010). Il a également été sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Brésil, avec qui il a gagné la Copa America en 2010 et disputé le Mondial-2011.