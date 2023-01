Boxe: Tony Yoka affrontera le Congolais Carlos Takam le 11 mars à Paris pour son retour

Tony Yoka remontera sur le ring le 11 mars prochain à Paris. Pour son retour après huit mois d'absence, le champion olympique 2016, aujourd'hui âgé de 30 ans (11 victoires, 1 défaite), affrontera le vétéran Carlos Takam (42 ans), qui compte 47 combats dont 39 victoires, 7 défaites et 1 nul. Le boxeur français n'a plus combattu depuis sa défaite aux points face au Congolais Martin Bakole le 14 mai dernier.

"C'est un adversaire qui est très sérieux, on va dire que c'est une porte d'entrée dans le top 10 mondial", a déclaré Yoka, 30 ans, à propos de son compatriote.

Carlos Takam, 42 ans, est un boxeur très expérimenté (39 victoires, dont 28 avant la limite, 1 nul, 7 défaites). Il reste sur deux défaites, une aux points contre le Russe Arslanbek Makhmudov en septembre dernier, et un revers face à l'Anglais Joe Joyce par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise, en juillet 2021.

"Un adversaire très fort"

Mais le natif de Douala représente toujours un danger pour les meilleurs boxeurs de sa catégorie. Il avait notamment bien résisté en 2017 à l'Anglais Anthony Joshua, à l'époque champion WBA et IBF des lourds, et n'avait été vaincu qu'au 10e round alors qu'il n'avait eu que dix jours pour se préparer.

"C'est un adversaire qui est très fort, en tout cas en terme de classement et de niveau, c'est potentiellement le plus fort que j'ai affronté", a estimé le champion olympique 2016, qui compte désormais 11 victoires, dont 9 avant la limite, pour une défaite depuis ses débuts chez les professionnels. "C'est ce que les supporters attendent de moi, de revenir avec panache, avec un gros combat, et montrer que c'était une erreur le combat contre Bakole", a-t-il poursuivi.

Yoka s'était incliné aux points contre le Congolais Martin Bakole, le 14 mai dernier à Bercy, subissant le premier revers de sa carrière. "Après la défaite, j'ai voulu prendre quelques temps pour moi, disparaître un petit peu, réfléchir à ce qui avait été, ce qui n'avait pas été. Il m'a fallu le temps d'avaler la défaite, de l'accepter", a-t-il reconnu.