Bourges domine Polkowice en Euroligue et file en quarts de finale de la compétition

En dominant l'équipe polonaise de Polkowice (66-75) sur son parquet, le Bourges Basket frappé un grand coup. Les Tango disputeront les quarts de finale de l'Euroligue. Les Berruyères ont maîtrisé de bout en bout cette rencontre décisive et sont assurées, à une journée du terme de la phase de groupes, de terminer parmi les quatre premières de la poule A, devant leurs adversaires du soir.

Elles peuvent continuer de croire à une participation au Final Four, que le club souhaite organiser au printemps, à Bourges, 20 ans après la dernière édition s'étant déroulée dans le Cher. Emmenées par Sarah Michel, intenable en début de rencontre avec 13 points à la pause, les Tangos ont rapidement pris les commandes de la partie (27-20, 13e).

Tenantes du titre de l'Eurocoupe

Elles ont basculé avec dix points d'avance à la mi-temps et ont ensuite creusé l'écart, infligeant un 9-0 aux Polonaises pour conclure le troisième quart-temps (66-47). Le début du dernier quart-temps a été à l'avantage de Polkowice, revenu à huit petits points, mais la défense des Françaises a su se montrer solide en fin de match, à l'image de Laëtitia Guapo et ses six interceptions (11 points).

Le gros travail d'Yvonne Anderson (14 pts, huit rebonds) et des shoots importants d'Alix Duchet, dont un panier primé qui a repoussé les Polonaises à 13 points (73-60, 38e), ont permis de tenir le choc jusqu'au bout, malgré les 20 points de l'arrière slovène Zala Friskovec.

Les Tangos, triple vainqueurs de l'Euroligue (1997, 1998, 2001), poursuivent leur parcours européen, un an après avoir remporté l'Eurocoupe. Lors de la 14e et dernière journée, elles recevront les Turques de Fenerbahçe, assurées de sortir en tête de la poule A.