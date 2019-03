Biathlon : Simon Fourcade prend sa retraite

Le biathlète français Simon Fourcade, le frère aîné de Martin, a annoncé samedi qu'il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans.

"Je sors de deux années compliquées et mon objectif a toujours été de retrouver une place parmi les quatre meilleurs français. Ce qui m'a toujours donné envie c'est de courir mais cette saison n'est pas partie sur les meilleures bases. Ce qui a été dur pour moi, c'est le fait de ne pas courir", a déclaré le natif de Perpignan, qui avait été relégué en IBU Cup, la 2e division du biathlon mondial, en début d'hiver, avant de revenir en Coupe du monde, surtout dans un rôle de remplaçant.

Simon Fourcade avait débuté sa carrière en Coupe du monde en 2004, montant 9 fois sur un podium individuel (sans victoire) et décrochant le petit Globe de l'Individuel en 2012, l'année qui a marqué l'accession de Martin sur le trône du biathlon mondial. Il a également brillé aux Mondiaux avec la médaille d'or du relais mixte en 2009, l'argent sur l'Individuel (2012) et le relais (2012, 2013) et le bronze en relais (2015).