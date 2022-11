Benzema forfait pour la Coupe du monde 2022 : «C'est préoccupant», affirme Giresse

De nombreux supporters de l'équipe de France de foot ont appris la nouvelle en se réveillant. Le Ballon d'Or Karim Benzema est forfait pour l'ensemble de la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'équipe de France, après une blessure à la cuisse ressentie samedi soir à l'entraînement. Un atout de taille en moins pour Didier Deschamps, qui a dû faire face à moult abandons avant le début de la compétition.

Pour Alain Giresse, vainqueur de l'Euro 1984 avec les Bleus et consultant Europe 1 pour le Mondial au Qatar, la perte de l'attaquant du Real Madrid est inquiétante. "C'est préoccupant", affirme-t-il au micro de Lénaïg Monier.

Une blessure de plus "et non des moindres"

"Bien sûr que cela pose problème. C'est un enchaînement de blessures que subit l'équipe de France, un de plus et non des moindres", poursuit l'ancien membre du fameux "carré magique" des Bleus. "Ce n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver pour eux, pour le début et la suite de cette Coupe du monde", ajoute celui qui est désormais le sélectionneur de l'équipe du Kosovo.

Alain Giresse souligne également le rendez-vous manqué pour Karim Benzema à la Coupe du monde, lui qui revenait "après des années de disette". "Bien sûr, c'est difficile. Ce sont des situations qui peuvent arriver. Une saison dernière comme celle qu'il a réalisée, où tout lui réussissait, pas le moindre pépin physique, et là, malheureusement, un enchaînement de blessures à répétition. C'est une situation pas facile mais à laquelle il faut faire face, et pour lui et pour l'équipe", détaille l'ex-international français.

"Cela crée des discussions qui ne sont pas agréables"

Pour lui, "les joueurs ne peuvent pas rester indifférent" au forfait de Karim Benzema, qui rappelle étrangement celui de Zinédine Zidane en 2002, lors d'une édition du Mondial cauchemardesque pour les Bleus. "Ils sont conscients de ce que Karim Benzema représente, de ce qu'il peut apporter... Pour une Coupe du monde, il faut que tout soit réuni pour qu'il n'y ait pas de problème", ajoute-t-il, notant qu'en 2018, année de sacre pour les Tricolores, "tout fonctionnait bien pour les joueurs français".

Selon Alain Giresse, les différents forfaits qui ont émaillé l'équipe de France "crée des sujets de discussion qui ne sont pas les plus agréables. Pour une Coupe du monde, sur le plan mental, il faut vraiment être du premier au dernier jour dans une concentration extrême", remarque l'ancien champion d'Europe. "Ce ne sont pas les choses les plus agréables à vivre pour un groupe", appuie Alain Giresse.