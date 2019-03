Benjamin Pavard : "ce n'est pas que j'ai la grosse tête, c'est que j'ai confiance en moi"

Le défenseur de Stuttgart Benjamin Pavard, en partance pour le Bayern Munich l'été prochain, est persuadé qu'il parviendra à "prouver" à ses détracteurs qu'il "ne faut pas douter" de lui, malgré ses dernières performances décevantes.

"Je me donne toujours à fond". "J'ai toujours cru en moi, ce n'est pas que j'ai la grosse tête, c'est que j'ai confiance en moi", a déclaré le champion du monde de bientôt 23 ans dans un entretien diffusé dimanche dans l'émission Téléfoot sur TF1. "Je ne regarde pas les commentaires, je joue mon football, je me donne toujours à fond, je ne suis pas un tricheur. Je vais leur prouver qu'il ne faut pas douter de moi et que je vais répondre présent", a-t-il poursuivi.

En partance pour le Bayern. Depuis son retour du Mondial, l'international français (18 sélections depuis novembre 2017) n'a pas vraiment retrouvé en club le niveau qui lui avait valu sa sélection par Didier Deschamps. Le joueur de Stuttgart, actuellement 16ème de Bundesliga en position de barragiste, rejoindra cet été avec un contrat de cinq ans le Bayern Munich, où la concurrence est féroce.

"À la disposition" de Didier Deschamps. Concernant l'équipe de France, Pavard s'est montré disponible pour continuer à évoluer sur le côté droit de la défense et non dans l'axe, comme en club. "Je suis à la disposition du coach. Si le coach me met défenseur central je vais me donner à fond, s'il me met arrière droit je vais me donner à fond", a-t-il répondu, affirmant que l'essentiel était avant tout de conserver la confiance de Didier Deschamps. "Je vais tout faire pour continuer à être dans la liste, je travaille pour ça et j'espère y être en mars" pour le début des qualifications à l'Euro-2020, a-t-il assuré.