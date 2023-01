Basket : un Monaco haut de gamme s'impose sur le fil contre l'Olympiakos en Euroligue

Monaco s'est imposé sur le fil face à l'Olympiakos (64-60) lors de la 18e journée de l'Euroligue de basket, mardi soir dans sa salle Gaston-Médecin, et déloge les Grecs de la tête de la compétition. Cette victoire permet à la "Roca Team" de s'offrir une douzième victoire de la saison dans la compétition et de s'installer en tête avec le Real Madrid.

En l'absence de Jordan Loyd, blessé, et d'Adrien Moerman, écarté du groupe, les hommes de Sasa Obradovic se sont révoltés après un premier quart temps indigent sous l'impulsion de Mike James. Dans son sillon, les Français Elie Okobo, véritable lieutenant d'attaque, Yakuba Ouattara, impeccable défenseur, et surtout le jeune pivot Yoan Makoundou, 22 ans, révélation du match, ont été au niveau d'une rencontre de haut de tableau d'Euroligue.

Cette victoire permet à la Roca Team, qui compte désormais 12 victoires et 6 défaites dans la compétition et qui se déplace jeudi à Belgrade pour y affronter l'Étoile Rouge dans une salle en feu, de marquer un peu plus les esprits.

Serré jusqu'au bout

Pourtant, le premier quart-temps (8-20) n'a été qu'un long cauchemar pour les Monégasques, rapidement menés de neuf points (2-11, 5e). Grâce à leur défense de fer, les Grecs ont fait mal lorsqu'ils ont déployé leur jeu collectif. Et lorsqu'ils se sont appuyés sur leur pivot français Moustapha Fall, dont les 7 premiers points ont semé le doute.

La rage du pivot monégasque Donta Hall, auteur de deux contres magnifiques (8e et 10e), n'a pas suffi. Il a fallu 14 unités de retard (10-24, 13e), pour que Mike James sorte enfin de sa boîte. Bien secondé par Elie Okobo, il a offert un récital à trois points dans le deuxième quart-temps. A ses quatre tirs primés, il a ajouté deux autres points et une passe décisive pour Okobo. En bon lieutenant, le Français a accompagné la star américaine. Et Monaco a atteint la pause en ayant réduit l'écart à trois petits points (31-34, 20e).

Le capitaine Ouattara et ses hommes n'ont alors rien lâché défensivement. Ils ont pris la tête pour la première fois du match après un tir à trois points de Ouattara (37-34, 22e) pour s'accrocher à cette avantage. Malgré sept points d'avance en début de 4e quart-temps (52-45, 33e), Monaco a vu revenir une grande équipe, emmenée par un bon Sloukas. Rejoints (59-59) à 1 minute 40 secondes du terme de la rencontre, James (quatre points) et Alpha Diallo (un lancer-franc) ont alors fait le métier, offrant à Monaco une victoire précieuse.