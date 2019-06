Basket : Tony Parker arrête sa carrière à 37 ans

Tony Parker arrête. Le meneur de jeu français des Charlotte Hornets, qui a remporté quatre titres NBA depuis ses débuts aux États-Unis en 2001, a annoncé lundi qu'il mettait un terme à sa carrière. À 37 ans, celui qui est aussi président du club de Villeurbanne, près de Lyon, va désormais poursuivre ses activités liées au basket hors des parquets.

"Grande émotion"

"C'est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J'ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c'était une aventure incroyable ! Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA", a annoncé le meneur de jeu de 37 ans sur son compte Twitter juste après avoir annoncé sa décision dans une interview avec le site internet sportif The Undefeated.

Merci ! — Tony Parker (@tonyparker) 10 juin 2019

Membre du trio emblématique des Spurs

Drafté (sélectionné) de manière quasi-anonyme en 2001 par les San Antonio Spurs, Tony Parker aura passé 17 ans dans la franchise texane, y remportant quatre titres, en 2003, 2005, 2007 et 2014. Il décrochera également le titre de MVP (Most Valuable Player, meilleur joueur) lors des finales NBA de 2007, aux côtés de Tim Duncan et Manu Ginobili, deux autres légendes des Spurs qui ont pris leur retraite en 2016 et 2018.

En 2017, Tony Parker avait décidé de jouer dans une autre équipe, les Charlotte Hornets, où évolue aussi son compatriote et ami Nicolas Batum. Avec les Bleus, Tony Parker aura été capitaine pendant plus de dix ans et mené une génération dorée (Boris Diaw, les frères Piétrus, etc.) au très haut niveau international, avec plusieurs médailles dont le titre au championnat d'Europe 2013.