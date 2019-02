Basket-NBA : LeBron James avec Kyrie Irving et Anthony Davis au All Star Game

La superstar de la NBA LeBron James a vu son rêve exaucé jeudi : il va rejouer avec Kyrie Irving, son ancien partenaire à Cleveland, et avoir pour coéquipier Anthony Davis lors du All Star Game le 17 février à Charlotte.

Une sélection face caméras. Alors que le processus de sélection avait été tenu secret en 2018, il s'est déroulé cette fois devant les caméras de la chaîne de télévision TNT. LeBron James et Giannis Antetokounmpo, les deux joueurs qui ont reçu le plus de votes du public, ont choisi à tour de rôle dans les listes des huit titulaires et 14 remplaçants.

Durant, le 1er sélectionné par "King James". "King James" a choisi en premier, comme en 2018 a-t-il révélé, Kevin Durant, l'un des trois joueurs du double champion, NBA en titre Golden State retenus. Il a ensuite sélectionné Irving, avec qui il a remporté le titre de champion NBA en 2016 sous le maillot de Cleveland, avant que le meneur, fatigué d'être dans l'ombre de son aîné, ne rejoigne les Boston Celtics à l'été 2017. Les deux joueurs se sont réconciliés récemment.

Autre joueur marquant de son passé, James a choisi son grand ami et ancien coéquipier à Miami et brièvement à Cleveland, Dwyane Wade, invité exceptionnellement par la NBA pour célébrer la fin prochaine de sa carrière.

Aussi avec Davis et Harden. Enfin, c'est peut-être une association qui préfigure l'avenir des Lakers, James a choisi Davis, le pivot de La Nouvelle-Orléans que la franchise californienne a tenté de recruter jusqu'aux dernières heures de la période des transferts qui s'est refermée jeudi. L'équipe "LeBron" comprend notamment le meilleur marqueur du Championnat 2018-10 et MVP en titre James Harden qui évolue à Houston. "Cela va être marrant, c'est le moment le plus sympa de la saison, être All Star est avant tout quelque chose de 'fun'", a insisté James.

L'Est contre l'Ouest, c'est fini. Antetokounmpo a lui composé un cinq majeur composé de Stephen Curry (Golden State), Joël Embiid (Philadelphie), Paul George (OKC) et Kemba Walker (Charlotte). Depuis 2018, le All Star Game n'oppose plus l'équipe de la conférence Est à celle de la conférence Ouest. Les deux capitaines choisissent librement leurs coéquipiers dans des listes définies par votes (public, joueurs, presse) pour les titulaires et par les entraîneurs de NBA pour les remplaçants.