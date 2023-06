Basket : le FC Barcelone déplore des insultes racistes à l'encontre d'un joueur lors d'un match contre le Real Madrid

Le FC Barcelone a condamné mercredi des insultes racistes proférées à l'encontre de son joueur nigérian James Nnaji avant la finale du Championnat d'Espagne de basket, que le club catalan a remportée dans la salle du Real Madrid. "Le FC Barcelone condamne énergiquement les insultes racistes subies par le joueur de l'équipe première de basket-ball James Nnaji, avant le match numéro 3 de la finale", écrit le Barça dans un communiqué. "Le club, qui a déjà signalé aux organisateurs de la compétition de ce qui s'était passé, attend une réponse ferme et exemplaire de la part de l'ACB (Ligue espagnole de basket) contre toute insulte raciale ou verbale", continue le club catalan.

Des vidéos à l'appui

Des images de l'arrivée du car du FC Barcelone au centre WiZink de Madrid, où se déroulait le match, montrent plusieurs supporters madrilènes lançant des insultes aux joueurs barcelonais. Selon la presse locale, Nnaji aurait fait l'objet d'insultes racistes. "Je veux parler de ce qui s'est passé ici avec James Nnaji, j'estime que c'est une chose regrettable. J'entends beaucoup parler de Vinicius (le footballeur brésilien du Real Madrid), et maintenant, c'est nous qui devons parler de ce qui se passe", a déclaré l'entraîneur barcelonais Sarunas Jasikevicius après la rencontre.

"Cela doit cesser maintenant. Cela ne va pas, je suppose, avec les valeurs du Real Madrid et de ses supporters, et nous devons être très en colère contre cela", a-t-il ajouté. Le footballeur Vinicius Jr a été plusieurs fois victime d'insultes racistes. Le dernier incident en date remonte à un match disputé à Valence le 23 mai, qui a suscité un tollé et déclenché une vague de soutiens pour l'attaquant brésilien du Real Madrid.

Sur le parquet, le FC Barcelone a décroché mardi soir son 20e titre de champion d'Espagne en allant s'imposer 93-82 dans la salle du Real, après avoir remporté les deux premiers matches de la finale.