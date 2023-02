Basket : l'Argentine absente du Mondial à la surprise générale, une première depuis 1982

C’est une surprise dans le basket mondial. L’Argentine, médaillée d’argent lors du dernier Mondial après avoir notamment éliminé l’équipe de France en demi-finale, ne participera pas à la prochaine édition de la Coupe du monde, en août, en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Les Argentins se sont inclinés face à la République dominicaine alors qu'ils jouaient leur place qualificative.

Les Dominicains ont effacé un retard de 17 points à 12 minutes de la fin contre les Argentins, qui jouaient pourtant à domicile (Mar del Plata) et pouvaient compter sur leurs meilleurs éléments: Gabriel Deck (Real Madrid), Facundo Campazzo (Étoile Rouge Belgrade) ou encore Nicolas Laprovittola (Barcelone). Ils terminent quatrième de leur groupe, derrière le Canada, le Venezuela et la République dominicaine.

"Imprécis en attaque"

"Nous n'avons pas bien joué. Nous avons été imprécis en attaque, eu beaucoup d'oublis en défense et n'avons pas bien muselé leurs joueurs clés. On a complètement 'merdé'" a déclaré Campazzo, le capitaine.

En Europe, la Géorgie de Tornike Shengelia (Bologne) s'est qualifiée pour sa première Coupe du monde malgré sa défaite à domicile contre l'Islande (80-77), qu'elle devance à la différence de points générale à la troisième place du groupe L (-19 contre -56).

En Afrique, le Cap Vert du géant du Real Madrid Walter Tavares (2,20 m) et ses 572.000 habitants découvrira également la compétition après avoir battu la Côte d'Ivoire (79-64). 31 des 32 participants à la Coupe du monde (25 août-10 septembre aux Philippines, en Indonésie et au Japon) sont connus: le dernier billet se jouera entre la Belgique et la Serbie, cette dernière étant en ballotage très favorable.

Il lui suffit en effet d'une victoire à domicile lundi contre la faible Grande-Bretagne (groupe I), alors que la Belgique a besoin de battre la Turquie dans le même temps et d'une défaite des Serbes. Pays organisateur, l'Indonésie n'est pas parvenue à se qualifier, car la Fiba exigeait d'elle qu'elle atteigne les quarts de finale de la Coupe d'Asie, or elle a été éliminée à domicile dès les huitièmes de finale par la Chine (108-58).