Avec un Depay buteur face à l'Autriche, les Pays-Bas se qualifient pour les huitièmes de finale

Après la Belgique dans le groupe B dans l’après-midi, les Pays-Bas se sont qualifiés jeudi soir à Amsterdam pour les huitièmes de finale de l’Euro. Pour ce faire, les Oranje ont disposé de l’Autriche (2-0). Les Pays-Bas affronteront la Macédoine du Nord pour le compte du troisième match de poule le 21 juin prochain. L’Autriche affrontera, elle, l’Ukraine qui s’était imposée 2-1 plus tôt dans l’après-midi, face à la Macédoine du Nord justement.

Le match : une prestation solide des Oranje

Les Pays-Bas ont concédé quelques occasions jeudi soir face à l’Autriche à Amsterdam, comme sur ce corner à la 70e minute où une tête autrichienne contrée par un défenseur néerlandais a frôlé le montant gauche de son gardien, Maarten Stekelenburg.

Mais la partie livrée par l’équipe néerlandais a dans l’ensemble été solide. La sélection au maillot orange a rarement semblé en grande difficulté après avoir très vite ouvert le score sur penalty par Memphis Depay (11e). Denzel Dumfries a ensuite doublé la mise sur une belle action collective en contre (88e).

Le joueur : Memphis Depay en forme

Joueur de l’Olympique lyonnais cette saison, l’attaquant Memphis Depay s’est montré à l’aise sur la pelouse jeudi soir. Il a très rapidement ouvert le score en convertissant la faute dans la surface de réparation de l’Autrichien David Alaba sur Denzel Dumfries. Grâce à une frappe forte et au ras du sol sur la droite du gardien autrichien.

A la 24e minute, le joueur s’est de nouveau illustré avec un tir puissant sur la droite du but autrichien après avoir profité de l’attentisme de ses adversaires sur une touche pour s’emparer du ballon. Malgré un énorme raté alors qu’il était à quelques mètres du but à la 40e minute, le ballon s’envolant les tribunes, Depay a ensuite été à l’origine du deuxième but, en récupérant un ballon dans un duel au milieu du terrain.

Il a ensuite été remplacé par Luuk de Jong.