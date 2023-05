Avec le Club Europe 1, tentez de gagner vos places pour le Trophée Clarins !

Un événement d'envergure internationale dans un cadre prestigieux

Le Lagardère Paris Racing, cercle sportif mythique situé au coeur du bois de Boulogne, est très heureux d’annoncer le Trophée Clarins, la seconde édition du tournoi de tennis WTA 125, du 15 au 21 mai 2023. Depuis plusieurs années, de nombreux événements de tennis se sont déroulés sur le site de La Croix Catelan, marquant ainsi l’histoire du Club. C’est donc dans cette logique que le Lagardère Paris Racing poursuit et renforce son engagement auprès de ses traditions et ses valeurs, en accueillant la seconde édition de ce tournoi sur ses courts en terre battue. À l’aune des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Lagardère Paris Racing s’affiche ainsi plus que jamais comme un acteur du mouvement sportif, souhaitant fédérer le monde du sport et la famille du tennis.

