ATP : Gilles Simon à la 25ème place, Gaël Monfils toujours numéro 1 français

Gilles Simon, finaliste au tournoi du Queen's, a progressé de 13 rangs (25e) au classement ATP, publié lundi, et prend en prime la place de numéro 2 français derrière Gaël Monfils, toujours 15e, mais devant Lucas Pouille (28e).

Spécialiste du gazon et vainqueur du tounoi londonien, l'Espagnol Feliciano Lopez enregistre la plus forte progression de la semaine avec un bond de 60 places (53e). En l'absence de Novak Djokovic et Rafael Nadal, c'est le Suisse Roger Federer qui en a profité pour consolider sa 3e place avec un 10e sacre à Halle. Sa victime en finale, le Belge David Goffin se hisse au 23e rang (+10). Demi-finaliste dans le tournoi allemand, seulement stoppé par Federer, Pierre-Hugues Herbert est désormais 38e (+5).