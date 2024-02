Athlétisme : Morhad Amdouni bat le record de France du marathon en 2 h 03 min 47

L'athlète français Morhad Amdouni a battu dimanche son propre record de France en prenant la 2e place du marathon de Séville en Espagne en 2 heures 3 min et 47 secondes (temps non officiel). Le Français de 35 ans a explosé son ancienne marque (2 h 05 min 22 en 2022) et est passé tout près du record d'Europe (2 h 03 min 36), prenant ainsi une sérieuse option pour la sélection olympique.

L'athlète explose son propre record

Quatrième Français du marathon de Valence en décembre et par conséquent non prioritaire pour la sélection olympique, Morhad Amdouni savait qu'il devait sortir un gros chrono dimanche s'il voulait continuer à rêver des Jeux à Paris.

Contrat plus que rempli sous le soleil espagnol : l'athlète de 35 ans a explosé son propre record de France (2 h 05 min 22 en 2022) pour terminer 2e derrière l'Éthiopien Deresa Gelata et s'approcher tout près du record d'Europe de la discipline (2 h 03 min 36).

Quelques minutes plus tard, Méline Rollin a doublé la mise pour le clan français en terminant 7e de la course femmes remportée par l'Éthiopienne Azmera Gebru. Elle était au départ annoncée 8e à l'arrivée. Avec un chrono record de 2 h 24 min 12 sec, elle efface des tablettes Christelle Daunay qui détenait le record de France de la discipline depuis 2010 en 2 h 24 min 22. A 25 ans, Méline Rollin prend elle aussi une sérieuse option pour la sélection olympique, puisque les athlètes français ont jusqu'au 30 avril pour réaliser les minima.

Une sélection pour les JO ?

À moins de six mois des Jeux olympiques, la densité française sur marathon est impressionnante : dix athlètes (cinq hommes et cinq femmes) ont déja réalisé les minima. Seuls trois seront sélectionnés pour les Jeux dans chaque catégorie.

Avec leurs bons chronos réalisés plus tôt dans l'hiver, Mehdi Frère et Nicolas Navarro chez les hommes et Mekdes Woldu et Mélody Julien chez les femmes sont prioritaires, selon les modalités de sélection de la Fédération française d'athlétisme. Vu leurs performances dimanche, Morhad Amdouni et Méline Rollin sont bien partis pour compléter la liste, sauf si d'autres courent encore plus vite d'ici fin avril.