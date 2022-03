Après des mois de travail, Karl Olive rend un rapport pour «faire nation par le sport»

"Faire nation par le sport." C'est le titre du rapport rendu par le maire de Poissy Karl Olive à Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, Nadia Hai, la ministre de la Ville, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Il était l'invité d'Europe 1 Sport vendredi. "Entre le début de l'épidémie et aujourd'hui, nos jeunes entre 12 et 17 ans ont pris entre 5 et 15 kilos. Dans le même moment, ils ont perdu leur dépendance cognitive de près de 40%", a rappelé l'édile. "Le sport est un catalyseur social", a-t-il assuré. Pendant trois mois, Karl Olive a été sur le terrain et réalisé 120 auditions différentes, pour produire les 24 préconisations de ce rapport. Et ces dernières "sont validées par celles et ceux qui sont sur le terrain".

Des travaux d'intérêt généraux sport

Ces propositions ne sont pas passées inaperçues, puisque trois ont déjà été retenues par le Premier ministre. Tout d'abord, son idée de tiers lieux sportifs, des dojos solidaires et des grands espaces au pied d'immeubles. Ensuite, "des contrats locaux de sport, donc des cités éducatives olympiques".

Enfin, Jean Castex a également retenu la proposition de créer des travaux d'intérêts généraux (TIG) sport, pour "la réparation judiciaire d'un délinquant mineur" : "Je propose que les travaux d'intérêt généraux soient faits au sein des clubs sportifs", a confirmé l'ex-journaliste sportif.

Futur ministre des Sports ?

Un rapport par ailleurs lu par le président de la République lui-même. De quoi imaginer une place de ministre lors du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, si celui-ci est réélu ? Au micro de Lionel Rosso, Karl Olive est resté très évasif : "C'est pas du tout un sujet." Et d'ajouter qu'il a déjà "gagné une petite chose en apportant la pierre à l'édifice" avec ces préconisations. "On me disait 'Tu vas voir ton rapport, ça va être un rapport supplémentaire, il va servir à caler un bureau, etc. Non, on a déjà des préconisations" réalisées, a-t-il assuré.