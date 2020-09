À quoi vont ressembler la Coupe d’Europe de rugby et le Challenge européen ?

Dans trois mois, le week-end du 11, 12 et 13 décembre, la Coupe d'Europe de rugby, qui réunit les meilleurs clubs du vieux continent, commencera enfin... mais avec un format bien particulier. La compétition réunira 24 équipes, réparties en deux poules de douze, a annoncé mercredi l'EPCR, l'instance organisatrice des compétitions continentales de rugby. Cette modification du format (jusqu'à la saison dernière, il y avait cinq poules de quatre équipes) "à titre exceptionnel", précise l'EPCR, réunira donc huit équipes du Top 14, huit de la Premiership anglaise et huit formations écossaises, galloises et irlandaises du Pro 14.

Deux poules de 12 équipes

"Ces clubs seront répartis dans deux poules de 12 grâce à un tirage au sort et le tournoi se jouera sur huit week-ends, dont quatre journées de matchs de poules et une phase éliminatoire composée de quarts de finale aller-retour, demi-finales puis de la finale à Marseille le 22 mai 2021", explique l'instance. Les finales 2022 auront lieu à Londres, au Tottenham Hotspur Stadium.

Les clubs sont répartis en chapeaux et les équipes issues d'une même ligue et d'un même chapeau ne pourront pas s'affronter. Donc pas de duel franco-français au programme et toutes les équipes d'une même poule ne pourront pas s'affronter. Chaque équipe disputera quatre matches, deux à domicile et deux à l'extérieur.

Le Comité directeur de l’EPCR a décidé à l’unanimité que de nouveaux formats seraient mis en place pour la saison 2020/2021 de la Champions Cup et de la Challenge Cup



En savoir plus ici https://t.co/EEYmeiwk7L — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) September 2, 2020

Finales au Vélodrome de Marseille en mai

Les équipes qui termineront de la cinquième à la huitième place de chaque poule seront reversés en Challenge européen, à partir des huitièmes de finale. Cette compétition, elle, débutera avec 14 clubs (six de Top 14, quatre de la Premiership anglaise et quatre de Pro 14) dans une poule unique. Comme la Coupe d'Europe, ce tournoi se jouera sur huit week-ends, dont quatre de phase éliminatoire. La finale aura lieu le 21 mai au Stade Vélodrome, comme cela aurait dû se dérouler en 2020.

"On est dans un contexte inhabituel et imprévisible. On a réfléchi à comment tenir compte de ses contraintes, en s'y adaptant, en essayant d'emmener de la nouveauté. On va essayer de tester des formats qui peuvent être utiles pour le futur. Plutôt que de réagir, on voulait adopter une démarche proactive", a ainsi expliqué à l'AFP Vincent Gaillard, directeur général de l'instance organisatrice.