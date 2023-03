40 ans après, un mythique club du basket français retourne en finale de Coupe de France pour un choc

Les deux locomotives du basket français, Monaco et l'Asvel, se retrouveront en finale de la Coupe de France après avoir battu respectivement Le Mans et Strasbourg dimanche lors des demi-finales à Trélazé (Maine-et-Loire). Les deux représentants du championnat de France en Euroligue joueront l'un contre l'autre pour la cinquième fois de la saison le 22 avril à Bercy.

Lors des quatre premières confrontations cette saison, Monaco l'a emporté à chaque fois, alors que l'Asvel était sorti vainqueur lors de la finale d'Élite la saison dernière, au bout du suspense. Les Monégasques, quatrièmes d'Euroligue et leaders d'Élite, restent invaincus en mars et enchaînent une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Monaco et l'Asvel ont bataillé

À l'Arena Loire de Trélazé, où se sont joués les quarts samedi et les demi-finales dimanche, les joueurs de la "Roca team" ont dû s'employer au cours d'un match haché par de très nombreuses fautes, face à des Manceaux qui ont mené de 13 points en début de deuxième quart temps (28-15) et ont basculé devant à la mi-temps (46-45) grâce à un panier depuis sa propre raquette de Matt Morgan, auteur de 34 points au total.

Sans son meneur star Mike James, suspendu temporairement pour un comportement jugé inapproprié en interne, Monaco a fait la différence dans les dernières minutes pour s'imposer 87-78 et confirme son excellente dynamique sur tous les tableaux depuis un mois. L'Asvel, qui reste sur huit défaites d'affilée en Euroligue mais qui a remporté la Leaders Cup en février, est venue à bout de Strasbourg (85-69), finaliste de la Coupe de France la saison dernière.

Les Villeurbannais ont bien commencé la rencontre en menant 30-17 à l'issue du premier quart-temps mais ont vu les Strasbourgeois passer devant juste avant la pause (45-44). Les joueurs de TJ Parker ont ensuite mis la main sur la partie avec six joueurs au-dessus de dix points, et restent en course pour un triplé au niveau national.