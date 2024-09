ZEVENT : plus de 10 millions d'euros récoltés lors de l'événement caritatif des streamers

La 8e édition du ZEVENT, plus gros événement caritatif en ligne en France, s'est terminé dimanche avec une cagnotte de 10.145.881 euros pour cinq associations luttant contre la précarité. Lancé par un concert au Zénith de Montpellier jeudi soir, le marathon organisé par le streamer français ZeratoR et son bras droit Alexandre Dachary avait commencé vendredi à 18h, diffusé sur la plateforme Twitch.

Plus de 31 millions d'euros récoltés depuis 2016

Pendant plus de 50 heures, une trentaine de personnalités d'internet se sont relayées pour jouer à des jeux vidéo, répondre à des quizz et se lancer des défis. Avec comme objectif de lever des fonds pour cinq associations, parmi lesquelles le Secours Populaire, les Bureaux du cœur et Solidarité Paysans, en lien avec la Fondation de France. Après une pause d'un an, cette édition a réuni des streamers comme Kameto, Ladysundae et AVAMind, le présentateur du talk-show "Popcorn" Domingo ou encore l'animateur Samuel Étienne.

Ils ont été rejoints en ligne par une centaine d'autres, reflétant les 100 streams avec le plus d'heures vues sur l'année écoulée, selon l'organisation. L'humoriste Laura Felpin et les frères Lebrun, qui ont brillé aux Jeux olympiques en tennis de table, ont également participé. Le ZEVENT réunit en moyenne entre 500.000 et un million de spectateurs.

Depuis sa première édition en 2016, alors nommé "Projet Avengers", cette collecte de dons a levé plus de 31 millions d'euros. Elle a récolté plus de 10 millions d'euros lors des trois dernières éditions, en 2021 (10.064.480 EUR), 2022 (10.182.126 EUR, le record) et 2024. Selon ZeratoR, l'argent récolté a par exemple permis à l'association Sea Shepherd d'acheter un nouveau bateau ou de financer le fonctionnement d'un hôpital en Centrafrique.