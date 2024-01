XIII : les 40 ans d’une série culte

SPONSORISÉ

Des années de traques, d’aventures et des kilomètres parcourus au cœur des mystères géopolitiques de notre monde, et pourtant Jason Mac Lane, alias XIII, n’a pas pris une ride. Dans Traquenards & Sentiments, le quatorzième opus de la série XIII Mystery, l’auteur Jean Van Hamme revient aux commandes et réunit un panel de dessinateurs hors pair, dans un hommage aux personnages emblématiques de l’univers. Un nouveau tour de force et de nouvelles révélations à découvrir dès le 19 janvier en librairie !

L’énigme XIII

Un homme sans nom, sans passé, avec pour seul indice sur son identité un tatouage "XIII"… Traqué, courtisé, épié, XIII a traversé la planète et les lecteurs l’ont suivi dans sa recherche de réponses. Série d’anticipation politique jalonnée d’enjeux personnels comme la quête d’identité et la mémoire, XIII compte 20 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. La série iconique, créée en 1984, a connu un premier cycle avec le dessinateur William Vance et l’auteur Jean Van Hamme. Yves Sente a ensuite repris le flambeau, accompagné de Iouri Jigounov au dessin.

Traquenards & Sentiments, un nouvel opus unique

Contrairement aux ouvrages précédents de XIII Mystery (extension de la "série mère" XIII), ce quatorzième opus se concentre sur de multiples personnages au lieu d’un seul habituellement. Jean Van Hamme y a réuni de nombreux dessinateurs, illustrant chacun des histoires courtes autour des personnages qui ont entouré XIII durant ses aventures. Philippe Xavier, Iouri Jigounov, Joël Callède, Gontran Toussaint, Mikaël et Alain Henriet explorent le destin de l’agent XX Eleanor Davis-Brown, la vie de Lullaby ou encore les confidences des anciens amis d’université de XIII.

Dans un cahier supplémentaire de grands noms du dessin comme Enrico Marini, Éric Henninot, Alcante, Boucq, Richard Guérineau, Dominique Bertail, TaDuc, Olivier Grenson, Colin Wilson, Jean-Pierre Pécau et Corentin Rouge rendent à leur manière hommage au héros emblématique.

Célébrer 40 ans de mystère

Pour l’anniversaire de l’aventurier à la mèche blanche, Dargaud a vu les choses en grand. Tout d’abord avec un programme éditorial intense, proposant trois nouveaux albums : après Traquenards et Sentiments en janvier, sont annoncés en juin le 2ème tome de la série XIII Trilogy consacrée à la jeunesse tumultueuse de Jones, ainsi que Moscow, Spaso House, le très attendu tome 29 de la série mère signé Yves Sente et Iouri Jigounov, en octobre. La clé manquante du passé de XIII se cache-t-elle à Moscou ?

En parallèle de ces parutions, l’éditeur prévoit une campagne de communication massive, à commencer par un corner entièrement dédié à XIII à la Fnac des Ternes à Paris, du 19 janvier au 18 février, avec conférence des auteurs le jour de l’ouverture, dédicaces et exposition.

En ligne, un visual novel d’une quarantaine de minutes, jouable toute l’année, est créé pour l’occasion et sera accessible dès le 19 janvier. À la clé, une illustration originale de William Vance et de nombreux autres lots !

D’autres surprises seront dévoilées chaque mois. Rendez-vous ici pour de nouvelles annonces !