5 box mensuelles qui mettent en avant la gastronomie française

Des découvertes, des prix souvent raisonnables et des conseils, les box mensuelles ont tous les arguments pour plaire, et celles dédiées à la gastronomie française n'y échappent pas. "On compte environ 900.000 abonnés, avec 25 % qui sont abonnés à une box culinaires" dans notre pays, selon les chiffres avancés par Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI, au micro d'Elisabeth Asasayag dans l'émission La France bouge. Les différentes restrictions en vigueur depuis un an ont mis un gros coup de projecteur sur ces box culinaires, qui permettent de voyager sans bouger de chez soi. Présentation de cinq box mensuelles à (s')offrir.

Glouton Trotteur

• Le concept : une box 100% française qui propose de boire et de manger français. Chaque mois, la box met à l’honneur une région de France de manière novatrice, avec une recette d’un plat typique de la région à cuisiner et une bouteille qui accompagne le plat.

• Les formules : 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois

• Le prix : De 36,99 euros à 42,99 euros par mois

• Le site internet :gloutontrotteur.com

La Gourmibox

• Le concept : 5 à 7 produits de qualité reçus chaque mois, avec des fiches recettes pour préparer vos mets vous-même. L’équipe consacre un temps précieux dans la sélection et la recherche des produits afin de donner des articles d’épicerie fine qui vous étonneront. Les saveurs sont équilibrées : vous retrouverez autant de sucré que de salé dans votre box épicerie fine. Prix à partir de 89 €/ mois pour 3 mois.

• Les formules : abonnement mensuel illimité (sans engagement), 3 mois, 6 mois, 12 mois

• Le prix : 29,90 euros par mois, ou 89 euros pour trois mois, 179 euros pour 6 mois et 359 euros pour un an. La livraison est incluse à chaque fois.

• Le site internet : gourmibox.com

Mets-vin

• Le concept : Tout est dans le nom ! Cette box propose des accords mets-vin entre un plat d'une région et un vin. Chaque mois, vous partez à la découverte d’une nouvelle région française en découvrant ses spécialités. En plus de votre dégustation, vous allez également apprendre l’histoire des producteurs qui ont été sélectionnés à travers le guide Mets Vins. Trois box sont proposées : "Terroir français" (accord mets-vin), "Entre deux vins" (deux bouteilles de vin) ou "L'excellence" (accord mets-vin de prestige).

• Les formules : abonnement mensuel illimité (sans engagement), 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois

• Le prix : De 25,90 euros par mois à 49,90 euros par mois.

• Le site internet : metsvin.eu

La Box de Madame Gaspard

• Le concept : Si vous êtes intolérant au gluten, que vous souhaitez manger bio ou encore que vous êtes vegan, vous n'avez pas été oublié ! La box de Madame Gaspard propose des produits français en fonction de votre régime alimentaire ! En plus, un produit cosmétique naturel est proposé.

• Les formules : une box par saison, en édition limitée.

• Le prix : 49 euros la box, livraison incluse.

• Le site internet : madamegaspard.com

La Boit'Apéro

• Le concept : Si votre moment préféré de la journée et celui de l'apéritif, notamment pour son aspect convivial, vous allez adorer la Boit'Apéro. Cette box propose tous les mois une bouteille de vin et des gourmandises (biscuits artisanaux, charcuterie, tartinables) pour se régaler au moment de trinquer.

• Les formules : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois.

• Le prix : 36 à 39 euros par mois (+6 euros pour une livraison à domicile).

• Le site internet : laboitapero.com