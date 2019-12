WWF et le musée du Prado détournent des tableaux pour alerter sur le réchauffement climatique

La conférence climat a lieu en ce moment et jusqu'au 13 décembre à Madrid. L’association WWF en a profité pour mener une campagne de sensibilisation en s’associant à un musée. Et par n’importe lequel : le musée du Prado, le plus célèbre de la capitale d'Espagne. Ensemble ils ont détournés quatre chefs d’œuvre du musée pour montrer les conséquences directes du changement climatique. La toile "Philippe IV à cheval" de Velasquez se retrouve par exemple sous les eaux :

Ou à l’inverse, un tableau de Patinir, "la traversée du monde souterrain", complètement asséché...

Nos unimos a @WWFespana por la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid #COP25

Si sube la temperatura del más de 1,5°C aumentaría la acidez del mar afectando a grandes poblaciones de peces y hasta el 90% de los arrecifes de coral podrían desaparecer #locambiatodo#Prado200pic.twitter.com/BvrcwDZYBT — Museo del Prado (@museodelprado) 2 décembre 2019

Des héroïnes d’un tableau de Fransisco de Goya, "Le Parasol", se retrouvent, elles, déplacées dans un camp de réfugiés climatiques.

¿Qué les pasaría a 'Los niños en la playa' de Joaquín Sorolla o a los jóvenes que aparecen en 'El quitasol' de Goya si la temperatura global aumentara más de 1,5ºC? Un proyecto de @WWFespana y @museodelprado lo imagina con motivo de la #CumbreDelClimahttps://t.co/7wI10nBzOUpic.twitter.com/oREbb3dxH2 — EL PAÍS (@el_pais) 2 décembre 2019

Les différents détournements et les espérances de l'association quant aux engagements des Etats à l'issue de la COP25 sont à voir sur le site de WWF.