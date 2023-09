World Cleanup Day : une classe de CP participe à la journée mondiale du nettoyage de notre planète

Ce samedi 16 septembre marque le World Cleanup Day, autrement dit la journée mondiale de nettoyage de la planète. Plus de 2.000 points de ramassage des déchets sont organisés partout en France. Mais certains n'ont pas attendu le jour J pour se lancer. Vendredi, la start-up EcoTree a réuni 120 personnes dans le 5e arrondissement de la capitale, dont une classe de CP très motivée.

Sac poubelle en main, gants de protection et casquettes vissées sur la tête, les CP de l’école Sœur Rosalie sont déterminés. Ni une ni deux, ils partent en courant. Mégots, bouchons en plastique, papiers... Aucun déchet n'échappe à leur filet. Leonardo, six ans, a la solution pour sauver la planète. "Moi, je dirais qu'il faudrait arrêter de jeter les déchets par terre parce que après la terre peut être polluée et on ne pourrait plus vivre sur elle."

Action de sensibilisation

À l'origine de cette action, la start-up Ecotree dirigée par Pierre-François Dumont Saint Priest. "L'idée de cette action est de sensibiliser un maximum et d'amener les gens à être responsables. Quand on voit l'impact de l'homme sur son environnement, il est important aussi d'agir et donc naturellement de proposer à tout le monde de faire sa part", explique-t-il.

Message reçu pour Angèle : "Attention, attention à la planète, très souvent on nous le répète, on nous dit d'être écolo, ça peut tout changer", chantonne la petite fille. À la fin de la journée, 30 sacs de 50 litres ont été ramassés par les participants.