Vous avez plus de 50 ans et vous ne trouvez pas d'emploi ? Trois conseils pour vous aider

PODCAST

Trop expérimenté donc trop coûteux pour l'entreprise ? Pas assez "dans le coup" ? Trouver un emploi après 50 ans peut être un véritable casse-tête. D'ailleurs les quinquagénaires sont malheureusement nombreux à expérimenter des périodes de chômage avant la retraite. Et la crise du coronavirus que nous sommes en train de vivre, qui frappe d’abord les plus fragiles, ne risque pas d'inciter les employeurs à embaucher des "seniors".

Dans le sixième épisode du "Profil de l'emploi", le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio, Catherine Barba, reine du e-commerce et jurée dans l'émission de M6 "Qui veut être mon associé", vous aide à surmonter cet obstacle et vous donne trois conseils pour trouver un emploi si vous êtes un ou une "senior".

Ciblez des entreprises qui prônent la diversité. Pour mettre toutes les chances de votre côté et trouver un emploi, pensez dans un premier temps à cibler certains types d'entreprises. Adressez-vous en priorité à celles qui mettent en avant les valeurs d’inclusion et de diversité. Vous pourrez ainsi commencer votre lettre de motivation en écrivant : "j’ai plus de 50 ans et j’incarne à ma façon vos valeurs". Et ça sera d'autant plus percutant.

Formez-vous aux nouvelles technologies. Serez-vous suffisamment à l'aise pour manier Skype, Whatsapp, les réseaux sociaux et certains logiciels informatiques ? C'est l'une des grandes craintes des recruteurs quand il s'agit d'embaucher un senior. Pour les rassurer sur vos compétences en la matière, vous pouvez suivre des formations ou vous faire aider sur des points très précis par des associations. Par exemple, à Paris, e-seniors propose plusieurs formations par mois à destinations des seniors actifs. Pôle emploi organise également des ateliers pour vous permettre d'apprivoiser les outils numériques.

Ne ruminez pas vos échecs. Il est important de ne pas garder vos échecs pour vous. Le risque serait de vous enfermer dans une spirale négative et de ne plus pouvoir en sortir. Plutôt que de ruminez vos échecs, n'ayez pas peur d'en parler autour de vous dans des groupes peut-être sur les réseaux sociaux. Allez puiser de la force chez les autres. Ça vous aidera à mieux rebondir.