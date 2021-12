Vous aimez les cookies et les brownies ? Découvrez les brookies

Vous n'avez jamais entendu parler des brookies ? Dans Bienfait pour vous, le chef Jeffrey Cagnes explique comment cuisiner cette gourmandise ultra-addictive et régressive qui ravira les papilles des petits et des grands !

La recette de Jeffrey Cagnes

Le chef a d'abord dévoilé sa recette de pâte à cookies et il faut beaucoup de sucre : 100 grammes de sucre cassonade, 50 grammes de sucre semoule et 50 grammes de sucre vergeois, pour apporter le moelleux. À cela s'ajoutent 100 grammes de beurre, 20 grammes d'extrait de vanille, 200 grammes de farine, 1 œuf, 4 grammes de levure chimique et 5 grammes de fleur de sel. Après avoir mélangé le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte, on ajoute 100 grammes de ce que l'on veut : chocolat noir, blanc, au lait, noisettes, mais aussi des cranberries, selon les goûts.

Vous pouvez vous arrêter à cette étape et faire cuire votre pâte à 190 degrés pendant maximum 9 minutes pour obtenir des cookies ultra moelleux à l'intérieur, ou, pour les plus gourmands, étaler cette pâte à cookies sur une pâte à brownie classique. Vous obtiendrez alors votre brookie ! Si le chef Jeffrey Cagnes trouve cette alliance un peu "écœurante", elle plaira à coup sûr aux plus gourmands de la famille !