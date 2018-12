Vosges : un couple de "gilets jaunes" se fiance sur un rond-point

Le "gilets jaunes" sont nombreux à déclarer que la mobilisation leur a permis de faire des rencontres. Et certaines plus inattendues que d'autres. C'est le cas pour Karine et Dylan, qui se sont fiancés, lundi matin. Le couple s'est dit "oui" à l'endroit même où il s'est rencontré, au rond-point de Golbey dans les Vosges, au premier jour de la mobilisation.

"C'est un gros bonus !" Ce coup de foudre, Karine ne s'y attendait pas. "C'est un gros bonus ! Ce n'était pas l'objectif. On est là depuis le 17 (novembre), ce n'est pas pour se fiancer, il ne faut pas se leurrer. On ne comptait pas rencontrer l'amour. On est là pour combattre toutes les inégalités", confie-t-elle sur Europe 1.

Ces fiançailles, "une goutte d'espoir dans ce monde". Greg, de son côté, a assisté au premier bisou. Celui qui coordonne les "gilets jaunes" de ce rond point, est là depuis le début. Ces fiançailles sont le rayon de soleil de la mobilisation selon lui : "Ça montre quand même qu'on ne lâche rien et qu'on arrive à continuer notre vie tout en se mobilisant en permanence. C'est une goutte d'espoir dans ce monde."

"On n'accepte pas d'alcool mais exceptionnellement..." Pour fêter cela, on mise sur la simplicité. Pas de cérémonie, pas de robe, pas de musique, seulement les "gilets jaunes" les plus fidèles autour d'une bouteille de champagne. "On n'accepte pas d'alcool sur le Golbey mais exceptionnellement, les bouteilles de champagne, on ne peut pas les refuser", lâche Karine. Les "gilets jaunes" ont également lancé une cagnotte en ligne afin de leur offrir un cadeau de fiançailles.