«Viols sur mineure», «traite des êtres humains»... Le PDG d'Assu 2000 démissionne

Ce serait un scénario scabreux auquel se serait livré l'homme d'affaires Jacques Bouthier, patron du groupe de courtage en assurances Assu 2000. L'homme de 75 ans, compte parmi les plus grandes fortunes de France, la 487e selon le magazine Challenges, avec un patrimoine estimé à 160 millions d'euros. Il est mis en cause pour traite des êtres humains et viols sur mineurs.

"Le groupe Vilavi prend acte de l'annonce de la démission de Jacques Bouthier de son mandat de Président, et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise", a-t-il indiqué, précisant que la conduite opérationnelle et commerciale du groupe est pour l'instant "assurée par l'équipe en place".

L'enquête dure depuis plusieurs semaines. Début mars, une jeune femme de 22 ans se présente dans un commissariat parisien. Elle explique être retenue depuis cinq ans par un homme richissime qui la viole régulièrement. Devenue trop âgée pour lui, elle aurait été forcée de lui trouver une remplaçante, une adolescente de quatorze ans.

La plaignante est parvenue à filmer cette adolescente et son bourreau dans un lit. Une vidéo qu'elle a confiée aux enquêteurs. Pour récupérer cette vidéo, Jacques Bouthier aurait monté une équipe : sa femme, deux employées de son entreprise, une amie de la plaignante et un ancien membre du GIGN. Tous sont mis en examen et incarcérés depuis samedi. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir voulu enlever la jeune femme.

Au moins sept femmes, mineures ou à peine majeures, auraient été retenues contre leur gré dans l'appartement du PDG.