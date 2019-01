Vincent Dedienne sur l'homophobie : "C'est assez facile d'être discriminant"

INTERVIEW

Muriel Robin, Christophe Willem, Elise Lucet, Camille Cottin ou encore Vincent Dedienne. Au total, 70 personnalités ont choisi de se mobiliser dans une campagne de lutte contre l'homophobie, portée par l'association Urgence Homophobie, au mois de décembre dernier. "J'ai dit oui (pour participer à cette campagne, ndlr) le jour où j'ai vu Cyril Hanouna faire un canular en prime time", explique Vincent Dedienne au micro de Matthieu Noël sur Europe 1.

"On ne se rend pas compte que l'on peut être discriminant." S'il confie ne pas avoir été victime personnellement d'homophobie, c'est en se disant que "ce n'est pas possible" de voir que "l'homophobie est la bienvenue, à 21h, devant des millions de téléspectateurs", qu'il a décidé de se mobiliser. "Je ne pense pas que Cyril Hanouna soit un homophobe notoire" mais "c'est assez facile d'être discriminant", analyse l'humoriste.

"On ne se rend pas compte que l'on peut être discriminant, même quand on écrit des blagues. Il y a toujours un moment où je me relis pour être sûr qu'il n'y a pas un truc facilement misogyne, facilement homophobe, facilement transphobe", assure-t-il.