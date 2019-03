VIDÉO - "Gilets jaunes" : un couple de personnes âgées frappé en pleine rue par des policiers à Toulouse

VIDÉO

Les images laissent sans voix. Une vidéo diffusée dimanche par France 3 Occitanie, reprise par franceinfo, montre un couple de personnes âgées frappé par des CRS, samedi, en marge d'une manifestation de "l'acte 16" des "gilets jaunes" à Toulouse, en Haute-Garonne. L'instant a été capté par un internaute de la page Facebook pro-gilets jaunes "Born to be Media Rider", précise franceinfo.

Le couple souhaitait passer un barrage CRS. L'auteur de la vidéo, Alain, raconte. "C'était un moment assez calme, il ne se passait pas grand chose", se souvient-il. "La situation a dégénéré lorsqu'un couple, âgé entre 55 et 60 ans, se présente au barrage". "Un des CRS lui a filé un petit coup de bouclier, elle s'est retournée sans doute pour protester et là s'ensuit ce que vous avez vu sur les images", poursuit Alain à franceinfo. Selon lui, le couple aurait été pris en charge par des "street médics" qui se trouvaient à proximité.

Une source policière affirme que le couple s'est montré agressif. Une source policière avance une autre version, affirmant que le couple voulait franchir le barrage et s'est montré agressif, "verbalement et physiquement". "Les policiers ont fait usage de la force", précise la source à franceinfo. Aucune interpellation n'a eu lieu et aucune plainte n'a été déposée.