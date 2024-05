VIDÉO - Les Recettes des Bons Vivants : la tarte salée inratable, Laurent Mariotte revisite un classique d’Anne-Sophie Pic

À vos préparations ! Laurent Mariotte revisite la tarte salée inratable d'Anne-Sophie Pic, un classique ! Découvrez la recette ici :

Préparation : 30 min Cuisson : 20 min Pour 6 pers. : 1 disque de pâte feuilletée pur beurre 2 courgettes vertes

2 carottes primeur

1 poignée de petits pois écossés 4 oignons nouveaux

10 radis roses

20 cl d’huile d’olive

Une dizaine de feuille de basilic 2 chèvres frais (200 g chacun) 1 gousse d’ail Fleur de sel et poivre du moulin Préchauffez le four à 170°C (th.5-6).

Disposez votre pâte feuilletée entre deux plaques de cuisson et papier cuisson et enfournez. Lavez tous les légumes. Optez les extrémités des courgettes puis taillez-les en fines lamelles à l’aide d’une mandoline. Réalisez des tagliatelles de carottes à l’aide d’un économe. Découpez les radis en biseaux et coupez finement les oignons. Réservez le tout dans un saladier, assaisonnez de sel, d’huile. ‍

Anne-Sophie Pic est une cheffe aux 8 étoiles, elle représente la modernité́, la délicatesse et l’audace.

En 1992, elle reprend les rênes de la maison familiale et fait suite à une prestigieuse lignée de chef étoilés, de son arrière-grand-mère et son grand-père et père, tous deux chefs étoilés. À la base, elle ne se prédestinait pas à la cuisine mais au stylisme. En 2007 Maison Pic à Valence obtient 3 étoiles et Anne-Sophie Pic remporte le prix de chef de l’année, une première pour une femme.

En 2011, elle remporte le prix de la "Meilleure femme chef au monde", par la revue britannique Restaurant. Anne-Sophie Pic, est une cheffe perfectionniste et autodidacte. Elle porte les valeurs de l’héritage familial et de la transmission

En 2008, elle créé son école, Scook et organise des conférences sur l’égalité́ hommes-femmes, la créativité́ ou l’innovation.

Elle est aujourd’hui propriétaire de Maison Pic relais et château à Valence, ainsi que Chez André (le bistrot). La Dame de Pic à Paris, Londres et Singapour.