VIDÉO - Alexandre Benalla devient le "Monsieur sécurité" du forain Marcel Campion

VIDÉO

Quelques jours après leur déjeuner du 24 mai, révélé par Le Figaro, Marcel Campion et Alexandre Benalla ont officiellement affiché leur proximité dans une vidéo publiée samedi sur les réseaux sociaux. Pendant 44 secondes, le "roi des forains" explique avoir confié un audit sécurité de la fête foraine à l'ancien chargé de mission de l'Élysée.

⚡ Alexandre #Benalla devient Monsieur "Sécurité" de Marcel Campion, après leur rencontre le 24 Mai Le «roi des manèges» confirme aujourd'hui dans cette vidéo leur collaboration en matière de sécurité.

✴️Vidéo en date du 1er Juin 2019. pic.twitter.com/3CWXg1Htnz — Le Général (@leGneral2) 1 juin 2019

"Des gens m'ont dit qu'il était valable dans le domaine de la sécurité"

"Beaucoup de gens qui travaillent dans la sécurité m'ont dit qu'il était assez valable dans le domaine, donc ça m'intéresse de lui demander son avis puisque la Foire du Trône va se terminer et qu'il y a encore deux, trois petits problèmes au niveau de ma sécurité", explique Marcel Campion, récemment visé par une plainte de la maire de Paris Anne Hidalgo et de son adjoint au logement Ian Brossat pour des propos injurieux et homophobes. "J'ai demandé à Alexandre qu'on fasse le tour de la foire. Il regarde et il dira dans quelques temps ce qu'il en pense", poursuit l'homme d'affaires. À ses côtés, Alexandre Benalla acquiesce, sourit, mais ne dit mot.

"Et merci Alexandre d'être venu"

La séquence se termine par une image des deux hommes se tapant respectivement l'épaule, en signe d'amitié. "Et merci, Alexandre, d'être venu", ajoute Marcel Campion. "Avec plaisir Marcel", lui répond l'ancien collaborateur de l'Élysée.