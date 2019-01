Verglas en Gironde : quatre blessés graves dans un carambolage de 18 véhicules

Un carambolage dû au verglas, impliquant treize voitures et cinq camions, a fait huit blessés dont quatre graves, samedi matin en Gironde, sur le pont de l'autoroute A10 qui enjambe la Dordogne, a appris l'AFP auprès des pompiers.

La vitesse et le gel en cause. Parmi les blessés graves, figure un enfant de quatre ans, selon la même source. Selon la CRS autoroutière, le carambolage est dû "à la vitesse et à une deuxième couche de gel tombée par plaque après que la chaussée avait été traitée". Cet accident a engendré d'importants ralentissements dans le sens province-Paris et à la sortie de Bordeaux, selon Vinci Auroroutes.