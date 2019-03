Vents violents : sept départements en alerte orange

L'Ariège, la Haute-Garonne, l'Isère, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été placées en vigilance orange mercredi pour vents violents, a indiqué Météo France qui ajouté que l'alerte était par ailleurs maintenue dans les départements du Rhône et de la Loire.

Des rafales de 130 à 150 km/h attendues. "On relève 154 km/h au Pic du Midi, 128 km/h à Loudervielle, 143 km/h au Soum-Couy", précise Météo France dans un communiqué. "Sur la montagne pyrénéenne, le vent restera tempétueux jusqu'en début d'après-midi au moins. Des rafales de 130 à 150 km/h voire plus au niveau des cols ou des crètes exposés sont attendues". Dans les départements de la Loire et du Rhône, "les rafales sont de l'ordre de 60 à 80 km/h", détaille le communiqué. "Le vent de sud va continuer à se renforcer, il soufflera violemment cet après-midi et en première partie de nuit avant l'arrivée des pluies."

La tempête Freya . Il y a quelques jours, plus de quarante départements de la moitié nord du pays avaient été en vigilance orange en raison de la tempête Freya qui a provoqué des vents allant jusqu'à 150km/h notamment sur le littoral de la Manche. Cela faisait suite à un mois de février exceptionnel : température moyenne supérieure de 8°C à la normale de 2,2°C, ensoleillement parmi les plus forts enregistrés depuis le début des mesures et des records de chaleur battus dans de nombreuses régions à la fin du mois.