Vents violents : encore 16.000 foyers privés de courant

Environ 16.000 foyers étaient encore privés d'électricité samedi matin, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, après le passage de la tempête Elsa sur la région en fin de semaine, selon Enedis. Jusqu'à 140.000 foyers avaient été plongés dans le noir dans la nuit de jeudi à vendredi dans les départements balayés par des rafales comprises entre 100 et 200 km/h.

La circulation des trains toujours interrompue

Les équipes du gestionnaire du réseau de distribution, qui a mobilisé sa Force d'intervention rapide, sont à pied d'oeuvre depuis pour raccorder les foyers privés de courant par de multiples chutes d'arbres et de branches sur les lignes électriques. Ce gros coup de vent a touché particulièrement le département de la Loire. La circulation des trains entre Saint-Étienne et Lyon restait interrompue samedi matin selon la SNCF, après la chute d'un gros arbre sur une caténaire. Cette ligne TER est la plus fréquentée de l'Hexagone.