Vents violents : 12 départements placés en vigilance orange

12 départements sont actuellement placés en vigilance orange pour vents violents, selon le dernier bulletin publié jeudi matin par Météo-France. Il s'agit de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, de la Meuse, des Yvelines, des Ardennes, de la Marne, et de l'Aisne.

De nombreuses perturbations ont d'ores et déjà été recensées. 250.000 foyers sont privés d'électricité dans les Hauts-de-France, selon l'opérateur Enedis. Le trafic ferroviaire est perturbé dans les Hauts-de-France, en Normandie, et en Ile-de-France, où plusieurs lignes et Transilien sont interrompues.

Météo-France a relevé des vents à 175 km/h à Fécamp (76), 150 km/h au Cap de la Hève (76), 143 km/h à Granville (50), 122 km/h à Rouen (76) et 106 km/h à Caen (14).

>> Plus d'informations à suivre