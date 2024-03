Vent violent : la Loire et le Rhône placés en vigilance orange ce vendredi

Le temps pour la journée de vendredi s'annonce encore agité, avec un vent fort qui touchera notamment le sud du pays, la Loire et le Rhône étant placés en vigilance orange pour ce phénomène, selon Météo France. Les pluies arrivées en cours de nuit précédente arroseront en matinée les régions allant du Grand-Est à la Bourgogne, la Franche-Comté, le nord de l'Auvergne, le Limousin et l'Aquitaine, les Pyrénées où il neigera au-delà de 2.000 m.

Jusqu'à 100 à 110 km/h de vent en régions lyonnaise et stéphanoise

Le temps sera plus sec mais très venté de Rhône-Alpes vers la région PACA, le Languedoc-Roussillon, le nord de Midi-Pyrénées ainsi que sur la Corse. Le vent de sud à sud-est atteindra 60 à 80 km/h en bord de Méditerranée et dans le domaine de l'Autan. Il soufflera encore plus fort des Cévennes à la vallée du Rhône avec des rafales de 80 à 90 km/h, jusqu'à 100 à 110 km/h en régions lyonnaise et stéphanoise placées en vigilance orange vent.

Sur les crêtes pyrénéennes, les rafales atteindront 70 à 80 km/h sur l'ouest de la chaîne et 100 à 110 km/h à l'est. Enfin de la frontière belge vers la région parisienne, la Bretagne et le Poitou-Charentes, le soleil fera de belles percées.

Des conditions similaires dans l'après-midi

L'après-midi, les conditions resteront similaires, avec un temps bien dégagé du Languedoc-Roussillon à la région PACA et Rhône-Alpes mais toujours beaucoup de vent. Les nuages composeront avec de belles éclaircies de la frontière belge vers la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire.

Entre ces deux zones, la pluie persistera, des orages pourront se déclencher du Pays basque vers les Pyrénées centrales en remontant vers Midi-Pyrénées et l'Auvergne. Les températures minimales s'échelonneront de 6 à 10 degrés en général du nord au sud, 11 à 14 autour du golfe du Lion et en Corse. Les maximales atteindront 12 à 16 degrés sur la moitié nord et 16 à 20 degrés au sud, jusqu'à 24 à 25 degrés sur la plaine du Roussillon.