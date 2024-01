«Vendredji, Justchine est partchi à Saint-Etchienne» : qu'est-ce que l'affrication, ce nouveau tic de langage à la mode chez les plus jeunes ?

Un nouveau tic de langage se répand chez les plus jeunes : les "t "se transforment "tch" et les "d" en "dj". Ce phénomène s'appelle l'affrication. Initialement très pratiqué dans le sud-est, il tend à se généraliser partout sur le territoire. L'affrication donne ainsi ce type de prononciation : "Vendredji, Justchine est partchi à Saint-Etchienne". Et contrairement à ce que l'on a pu entendre ces derniers jours, l'affrication n'a rien avoir avec l'Afrique.

"L'affrication est un mode d'articulation des consonnes. Une consonne affriquée est une consonne complexe qui est prononcée avec un petit bruit d'explosion d'abord et un petit bruit de friction ensuite. Tout est prononcé d'un seul geste", explique la linguiste Marie Candéa.

Une évolution de la phonétique française

Cette mode inconsciente chez les jeunes se propage par mimétisme et ne date pas d'hier : "Le phénomène lui-même a été attesté depuis les années 1980. Pratiquement tout le monde en français a commencé à affriquer ses consonnes de façon sporadique", détaille la linguiste.

Les experts affirment qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce phénomène qui pourrait ne pas durer. La phonétique française est simplement en train d'évoluer, comme cela a pu être le cas par exemple au début du siècle dernier avec la disparition progressive du roulage des "r".