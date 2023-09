VELUX : relever le défi de l’habitat durable

SPONSORISÉ

En France, le secteur du bâtiment représente à lui seul 25% des émissions de gaz à effet de serre, et six logements sur dix ont été construits avant l’adoption des premières normes thermiques européennes. Les passoires thermiques constituent 15% du parc immobilier français. Alors que nous passons 90% de notre temps en intérieur, il est essentiel de réfléchir à des habitats consommant peu d’énergie et respectant davantage l’environnement. En rénovation ou en construction de logement neufs, l’habitat durable est un véritable défi. Avec le projet expérimental "Living places", le groupe VELUX, en partenariat avec le cabinet d’architecture Danois EFFEKT, explore les possibilités qu’offrent les maisons bas carbone.

Bienvenue à Living Places

Inspirer pour mieux construire, telle est la stratégie développement durable de VELUX. Le projet "Living places" est né au Danemark, berceau de la marque VELUX. Le quartier de Jernbanebyen, à Copenhague, teste une nouvelle conception de l’habitat à travers sept prototypes regroupés dans un quartier "durable" : cinq espaces partagés et deux maisons aménagées. Objectif : proposer des habitats sains, des maisons très bas carbone, pour un coût équivalent à celui d’une maison classique au Danemark.

La construction a été repensée dans sa globalité : utilisation de la lumière naturelle, ventilation, contrôle de la température pour réguler le climat intérieur… Les logements utilisent également des matériaux éco-responsables et optimisent l’efficacité énergétique du bâtiment, notamment grâce au pilotage automatique des volets, fenêtres et stores. Ils fonctionnent en autonomie sans que les habitants aient besoin de faire quoi que ce soit.

Des résultats encourageants

Le secteur du bâtiment représente 34 % de la consommation mondiale d'énergie et 37 % des émissions mondiales de CO2. L’expérience "Living places" montre des résultats très prometteurs, tant sur son impact environnemental que sur le confort de vie proposé. L’empreinte carbone est trois fois inférieure à celle d’une maison danoise classique, et déjà 12% sous le seuil de la réglementation environnementale française 2031.

La qualité de l’environnement intérieur est optimale, tant au niveau de l’éclairage naturel, du confort thermique, de la qualité de l’air et de l’acoustique, afin d’offrir un cadre de vie sain aux habitants. La maison s’adapte au rythme de vie tout au long de la journée grâce au placement des ouvertures en fonction de la course du soleil. Le toit en pente est un élément clé de la construction. Il permet d'optimiser les conditions d'éclairage naturel ; la lumière provenant des fenêtres de toit pénètre plus profondément dans les pièces. L'utilisation de doubles espaces en hauteur avec des puits de lumière achemine la lumière dans les étages inférieurs.

Fort de ces constats, le Groupe VELUX veut inspirer et démontrer que construire plus durable est possible. Le projet "Living Places" est duplicable et pourrait s’adapter à des surélévations urbaines ou dans des éco-quartiers.

Découvrez-en plus ici.

Le Groupe VELUX : des convictions et des ambitions

Depuis sa création au Danemark en 1942, l’entreprise VELUX fait entrer l’air et la lumière dans les maisons. Les fenêtres de toit sont nées durant l’après-guerre, et n’ont cessé de se réinventer pour transformer et illuminer les espaces. Le Groupe utilise son expertise de la lumière pour tendre vers un habitat plus durable.

L’ambition de VELUX est de réduire de 100 % les émissions de carbone de ses activités (scopes 1 et 2) d’ici 2030, et de réduire de 50% les émissions de CO2 provenant de sa chaine de valeur. La décarbonation des produits fait également partie des grands enjeux de la marque. De la mobilisation des fournisseurs en amont au recyclage des produits : chaque maillon de la chaine de valeur doit être repensé pour tendre vers des solutions plus durables.

Les engagements VELUX en faveur de l’environnement (velux.fr)