Vélo électrique : le recyclage des batteries reste insuffisant

Après le boom de l'utilisation du vélo suite au déconfinement, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un ambitieux plan pour favoriser son utilisation à grande échelle, ainsi que celle du vélo électrique, dont les ventes ont explosé ces dernières années. 100.000 étaient ainsi vendus en 2015, tandis que près de 500.000 devraient s'écouler cette année. Mais ces vélos électriques sont-ils si écologiques ? Une vraie difficulté demeure, celle du recyclage des batteries.

Le problème qui se pose aujourd'hui est exactement le même que pour la voiture électrique. Depuis deux ans, une filière s'occupe du recyclage des batteries de vélos électriques, souvent en lithium, mais on ne recycle que 60% à 70% d'une batterie. Et avec le boom de la petite reine électrique, le recyclage pourrait passer d'un peu plus de 60 tonnes cette année à près de 1.000 d'ici cinq ans, la durée de vie moyenne des batteries.

"Ce serait imprudent de ne pas s'en préoccuper"

Selon Eric Champarnaud, économiste spécialiste de l'énergie, il est donc urgent d'adapter les capacités de recyclage. "C'est un challenge, ça serait très imprudent de pas s'en préoccuper", explique-t-il sur Europe 1. "On aura gagné sur le plan environnemental, notamment dans la limitation des gaz à effet de serre, et ça serait dommage de se retrouver avec un autre problème environnemental comme de la pollution des sols ou des eaux, parce que la collecte et le recyclage n'ont pas été bien organisés et qu'on retrouve des batteries usagées et non opérationnelles dans la nature.

Et les spécialistes insistent : il faut aussi que l'on soit capable de réparer facilement ces batteries. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est un geste technique compliqué. Des recherches sont en cours pour que la solution ne soit plus de jeter sa batterie mais de la remettre en état.