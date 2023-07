Véhicules incendiés : le gouvernement lance un numéro vert pour les victimes des émeutes

Un numéro vert pour "simplifier" et "accélérer" la constitution des dossiers d'indemnisation publique des victimes les plus modestes de véhicules brulés lors des émeutes a été mis en place, ont annoncé mercredi dans un communiqué les ministres de l'Economie et de la Justice.

En appelant le 116 006, les sinistrés "bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour les aider à engager leurs démarches d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des victimes", avec l'aide de l'association France Victimes, précisent les deux ministères.

Les assureurs font un geste... mais pas pour tout le monde

"Aujourd'hui, 10 à 15% des propriétaires de voitures, souvent uniquement assurés au tiers, ne peuvent être couverts par leur assurance en cas de dommages sur leur véhicule", rappellent-ils dans le communiqué. Face aux 5.600 véhicules incendiés, les assureurs ont en effet fait des gestes, notamment sur la suppression des franchises, mais uniquement pour les assurés couverts contre le risque subi.

Lorsqu'une victime n'a pas pu toucher d'argent de son assurance, elle peut en revanche se retourner vers la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi). Mais pour bénéficier de cette aide, qui est de 4.601 euros maximum, il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources (27.606 euros pour une personne seule).