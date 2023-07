Var : avec l'alerte rouge aux feux de forêt, les pompiers se préparent

Attention aux incendies. Le risque feux de forêt sera "très élevé" dimanche dans le Var, a annoncé vendredi Météo France qui a placé le département en alerte rouge avec le retour du vent. Ce risque s'explique notamment par l'importante sécheresse. Les pompiers préparent donc leur dispositif, comme l'explique le capitaine Stéphane Nepper au micro d'Europe 1.

300 sapeurs pompiers supplémentaires

"Lorsqu'il y a des risques importants sur le département, on met en place des équipes qui correspondent à des groupes d'intervention avec environ 17 sapeurs pompiers et cinq véhicules, au plus près des risques dans les massifs forestiers. Et également, un dispositif d'hélicoptères bombardiers d'eau qui quadrillent le département", note le capitaine. Stéphane Nepper précise qu'il est possible de renforcer les effectifs de garde dans les centres de secours si besoin.

"Les dispositifs se mettent en place demain (dimanche) en fin de matinée, début d'après-midi, pour être prêts à parer tout départ d'incendie. Pour une journée comme dimanche, c'est environ 300 sapeurs pompiers supplémentaires qui sont mis en place sur le terrain pour répondre spécifiquement aux risques d'incendie de forêt", souligne le capitaine des pompiers du Var. La journée risque d'être intense pour les Hommes du feu.