Vannes : une quadragénaire condamnée pour avoir transformé la truie qu’elle avait adoptée en rillettes

Jeudi, une commerçante du Morbihan comparaissait devant le tribunal correctionnel de Vannes pour avoir fait tuer, en 2016, l'animal qu'elle avait adopté quelques semaines plus tôt. Ouest-France explique que la truie avait été placée chez cette quadragénaire par l'association Le paradis de la dernière chance. Le temps passe et l'association s'enquiert de l'état de l'animal auprès de sa nouvelle propriétaire. Selon cette dernière, la truie, baptisée Babe (comme le film éponyme), vit désormais chez son ex-mari, qui dispose de plus d'espace.

110 kilos de viande dans des boîtes rangées sur le buffet. Mais l'ancien compagnon, ex-boucher, raconte avoir abattu la truie d'un coup de fusil, à la demande de son ex-compagne, pour en faire de la charcuterie et des saucisses. Le Télégramme décrit la découverte des gendarmes, fin 2016, chez l'ancienne propriétaire : 110 kilos de viande dans des boîtes rangées sur le buffet. La femme, déjà connue de la justice, était poursuivie pour abus de confiance et complicité d'abattage hors d'un abattoir dans des conditions illicites. Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Vannes à trois mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende.